Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира российскому журналисту, главному редактору Новой газеты Дмитрию Муратову.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира российскому журналисту, главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.Председатель ГД отметил, что давно знает журналиста и рад за него.В то же время Володин считает, что критерии оценки лауреатов премии неясны. Зачастую выбор нобелевского комитета вызывает много вопросов, подчеркнул спикер Госдумы."Что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг", – сказал Володин.В качестве примера спикер Госдумы привел присуждение Нобелевской премии мира бывшему президенту США Бараку Обаме и первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву."И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", – пояснил председатель ГД.