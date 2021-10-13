Совет Государственной Думы решил вынести несколько законопроектов на ближайшее пленарное заседание, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Совет Государственной Думы решил вынести несколько законопроектов на ближайшее пленарное заседание, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.В среду, 13 октября состоялось первое заседание Совета Госдумы восьмого созыва. Вячеслав Володин рассказал, что депутаты направили проект бюджета на 2022-2024 годы в комитеты для подготовки предложений и замечаний. По словам председателя, парламентарии должны передать свои заключения в комитет по бюджету и налогам до понедельника.Спикер ГД отметил, что депутатам необходимо оценить, какие средства будут направлены на поддержку семей, борьбу с бедностью, безработицей, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет уделено реализации посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул Володин.Политик добавил, что в открытом обсуждении бюджета примут участие профильные министры и эксперты. По его словам, первое чтение законопроекта состоится 28 октября. "Нам необходимо использовать это время максимально эффективно", – отметил председатель Госдумы.Также Совет рассмотрел законопроекты о запрете списания соцвыплат и защите пенсионных накоплений граждан. Пленарное заседание по этим вопросам состоится уже в четверг, 14 октября.Как "Дни.ру" ранее, эксперты считают, что Госдума восьмого созыва будет развивать лучшие практики седьмого. По их мнению, обновленный парламент продолжит работать над повышением качества законов, будет усиливать взаимодействие с исполнительной властью, регионами и гражданским обществом и развиваться как дискуссионная площадка.