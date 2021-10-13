Несколько лет назад всю Россию поверг в шок случай с дочкой Алсу на шоу Голос. Психолог Александр Шахов рассказал, сложно ли быть ребенком знаменитых родителей.

Несколько лет назад всю Россию поверг в шок случай с дочкой Алсу на шоу "Голос". Психолог Александр Шахов рассказал, сложно ли быть ребенком знаменитых родителей.Поклонники шоу "Голос" до сих пор вспоминают жаркий финал детского формата телепрограммы, который прошел несколько лет назад. Тогда победу одержала дочь миллионера и Алсу Микелла Абрамова. На девочку тут же набросились хейтеры, а ее родителей обвинили в накрутке голосов.На вопрос, с чем связано такое ярое желание певицы, чтобы выиграл именно ее ребенок, а не кто-то другой, ответил . У участницы "Евровидения" были все возможности, чтобы помочь наследнице победить, и она не смогла ими не воспользоваться."Родители помогают, могут устроить куда-то, могут за счет имени продвигаться. Особенно в медийном пространстве часто имя знаменитых родителей открывает двери, которые невозможны другим людям", – дал комментарийэксперт корреспонденту "Дни.ру".Он объяснил, как влияние родителей может негативно повлиять на их детей. Звездным детям обычно не нужно прилагать столько усилий, что и остальным, чтобы добиться успеха."Безусловно имя – дополнительное преимущество. Те дети знаменитых родителей становятся людьми, которые не прилагают усилия, привыкли полагаться на помощь родителей, они становятся избалованными, капризными. В советском жаргоне мы называли таких людей мажорами или "золотая" молодежь", – дал характеристику врач.Он упомянул, что, конечно, есть и такие наследники популярных артистов, которые не хотят идти по стопам родителей и даже иногда назло не поступают в театральные ВУЗы, даже если у них есть способности."Я не думаю, что этим нельзя пользоваться. Вопрос, насколько это справедливо? Это вопрос к тем, кто судит, например, "Голос". Им нужно быть справедливыми и объективными", – вспомнил о скандале Шахов.