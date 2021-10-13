ВТБ первым на рынке разработал мобильное приложение для учащихся вузов и средних специальных учебных заведений. Проект «ВТБ Кампус» тестируется для части студентов и преподавателей Высшей ..

ВТБ первым на рынке разработал мобильное приложение для учащихся вузов и средних специальных учебных заведений. Проект «ВТБ Кампус» тестируется для части студентов и преподавателей Высшей школы менеджмента СПбГУ. Масштабирование технологии будет доступно в 2022 году, после чего подключить приложение смогут все вузы.Решение «ВТБ Кампус» поможет автоматизировать внутренние обучающие и производственные процессы. На первом этапе студентам и преподавателям доступны расписание занятий онлайн, навигация по вузу с возможностью прокладывания маршрутов в здании, а также актуальные новости университета. Пользователи приложения могут проходить курсы финансовой грамотности, разработанные специально для студенческой аудитории. В него будут интегрированы новые цифровые инструменты для обучения, а также интересные студентам и преподавателям услуги банка и партнеров. В разделе «Карьера в ВТБ» размещается актуальная информация о вакансиях и программах стажировки в банке.Уже во втором квартале 2022 года планируется размещение и продвижение мобильного приложения «ВТБ Кампус» в AppStore и Google Play.«ВТБ заинтересован в развитии технологий в образовательной сфере, благодаря которым обучение можно проходить в наиболее эффективном формате. По данным рынка, в России сегодня проходят обучение более 4,7 млн студентов. Мы активно работаем с вузами страны, обеспечиваем выпуск кампусных карт, которые являются не только платежным инструментом, но и доступом к инфраструктуре учебных заведений. Нашим продуктом пользуются уже порядка 260 тысяч российских студентов и преподавателей. Новое решение «ВТБ Кампус» − универсальное и может быть интегрировано в процессы любого вуза, помогая цифровизации образования и адаптации студентов во время обучения. Рассчитываем предложить технологию всем российским вузам уже в 2022 году», − комментирует начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.ВТБ также принимает участие в реализации индивидуальных цифровых проектов в российских вузах. В частности, ранее банк запустил мобильное приложение совместно с Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ), которое объединяет информационные и образовательные функции для 8 тысяч учащихся.