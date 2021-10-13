Случаев гриппа не выявлено.

На минувшей неделе с признаками ОРВИ в больницы Владимирской области обратились более 15 тысяч человек. При этом 5334 заболевших – дети.Во Владимире эпидпорог превышен среди горожан старше 15 лет. Всего зарегистрировано 4 955 обращений, среди которых 1 618 детей. Пороговый уровень заболеваемости выше на 25,7%. Эпидпорог в возрастной категории от 15 лет и старше превышен на143,9.«Интенсивный показатель составил 111,9 на 10 тысяч жителей региона. Областной пороговый уровень заболеваемости выше на 60%. Превышение эпидпорога среди категории от 15 лет и старше колеблется на уровне 130,5», - сообщает Роспотребнадзор.По результатам 224 исследований случаев гриппа не зафиксировано.В основном циркулируют риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.