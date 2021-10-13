Столичные некоммерческие организации могут подать заявку на конкурс грантов Москва – добрый город до 19 октября. Участники разделят между собой фонд в размере 400 миллионов рублей.

Столичные некоммерческие организации могут подать заявку на конкурс грантов "Москва – добрый город" до 19 октября. Участники разделят между собой фонд в размере 400 миллионов рублей.Заявку лучше успеть подать не позднее 14 октября, отметила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова."В таком случае у участников будет время и возможность получить комментарии специалиста и доработать заявку, устранить недочеты или предоставить недостающие документы", – пояснила она.Конкурс грантов стартовал 15 сентября. Самое востребованное направление среди участников – помощь людям с инвалидностью. Также представлено много проектов по поддержке многодетных семей, бездомных, бывших заключенных и других нуждающихся.Остальные заявки связаны с популяризацией здорового образа жизни, благотворительностью, оказанием помощи в период пандемии и прочим.Конкурс "Москва – добрый город" проводится с 2019 года. За это время гранты получили более 270 некоммерческих организаций. Они помогают пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.По просьбе представителей НКО в 2021 году организаторы смягчили условия участия в конкурсе. С 1,5 до одного года снижен период регистрации некоммерческой организации для получения гранта. Изменениям подверглись и требования о собственном вкладе в проект: теперь он возможен не только деньгами, но и любыми ресурсами.