Программу развития экспорта Владимирской области презентовали в Москве. В столице завершилась...

Программу развития экспорта Владимирской области презентовали в Москве. В столице завершилась образовательная программа для региональных управленческих команд "Экспорт регионов". С защитой программы Владимирской области выступил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига. В каких отраслях 33-и1 й регион планирует расширить экспорт и в какие страны, Александр Ремига рассказал в интервью Вестям.