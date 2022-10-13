Губернатор подписал указ о поддержке семей мобилизованных, - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Согласно документу, дети военнослужащих будут без очереди приниматься в общеобразовательные учреждения.

Губернатор подписал указ о поддержке семей мобилизованных, - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Согласно документу, дети военнослужащих будут без очереди приниматься в общеобразовательные учреждения или переводиться между такими организациями. Кроме того, учащихся с 1 по 11 классы, а также студентов обеспечат бесплатным горячим питанием. Посещение учреждений дополнительного образования тоже станет бесплатным.Взрослым членам семей мобилизованных помогут получить профессиональное образование, окажут содействие в поиске работы и оформлении социальных или иных выплат. Кроме того, будет обеспечена безвозмездная юридическая, психологическая и медицинская помощь. Пожилым родственникам мобилизованных и инвалидам I или II группы, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, будут помогать на дому.