Заместителю главы администрации Петушинского района Александру Безлепкину на месяц продлили срок содержания под стражей, сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда города Владимира.

Заместителю главы администрации Петушинского района Александру Безлепкину на месяц продлили срок содержания под стражей, сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда города Владимира. Сторона защиты пыталась изменить ранее вынесенное решение о заключении под стражу, где Безлепкин провел уже около 7 месяцев, но суд продлил срок ареста еще на 30 дней – по 12 ноября 2022 года включительно.