52-летний потерпевший рассказал в полиции, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником...

52-летний потерпевший рассказал в полиции, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал о том, что кто-то якобы пытается оформить на него онлайн-кредит.После этого злоумышленник посоветовал мужчине перейти в личный кабинет мобильного банка, оформить новую заявку на кредит и перевести деньги на безопасный счет. Мужчина выполнил указания злоумышленника и лишился более 500 тыс рублей, сообщает портал Муром 24.Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивает полиция.Фото https://www.pxfuel.com