Собинский городской суд Владимирской области приговорил к двум годам лишения свободы условно и...

Собинский городской суд Владимирской области приговорил к двум годам лишения свободы условно и запрету работать в госорганах - директора МБУК «Молодёжный спортивно-досуговый центр» города Радужный и экс-председателя городской общественной палаты Владимира Черемичкина. Об этом сообщает пресс-служба.Установлено, что Черемичкин без разрешения администрации Радужного безвозмездно предоставил в пользование индивидуальному предпринимателю имущество, находящееся в ведении молодёжного центра:«Подсудимый причинил существенный вред правам и законным интересам администрации ЗАТО г. Радужный, выразившийся в причинении особо крупного ущерба, состоящего из неполученной муниципальным учреждением прибыли (упущенной выгоды) от сдачи помещений и имущества в аренду, необоснованной оплатой коммунальных услуг муниципальным учреждением».Свою вину подсудимый, которого отстранили от занимаемой должности директора МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радужный, не признал.Фото: https://msdc-raduga.vld.muzkult.ru/gallery/