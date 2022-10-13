В Кокошкине скоро начнется строительство новых жилых домов.

В Кокошкине скоро начнется строительство новых жилых домов.Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) были созданы летом 2012 года. Тогда к Москве присоединилась огромная территория. С того времени ситуация там очень изменилась, причем во всех сферах жизни. Теперь это не сельская местность, а место, куда действительно хочется переехать.Так, возле деревни Санино в поселении Кокошкино начнут строить три жилых дома – №17 (четырехсекционный П-образный), № 18 (одна секция) и № 19 (две Г-образных секции. Общая площадь новостроек высотой девять-десять этажей составит 32,6 тысячи квадратных метров. Проектировщиком является ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ".Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады трех домов будут схожи. Специалисты будут использовать кирпич разных оттенков, металлические панели и клинкер. "Предусмотрено создание внутриквартальных транспортных связей, бульвара с пешеходной зоной, детских и спортивных площадок, мест отдыха", – рассказал Кузнецов.Первые этажи займуткоммерческие предприятия социально-бытовой направленности. Секции жилых зданий формируют закрытый квартал. По внешнему периметру сделают проезды и парковки для автомобилей.Кстати, рядом также появится небольшой ландшафтный парк с деревьями, кустарниками, живыми изгородями.Мэр Сергей Собянин неоднократно отмечал, что ТиНАО лидирует по строительству жилья. За последние 10 лет в Новой Москве построено 20,52 миллиона квадратных метров недвижимости – это половина жилья, построенного за эти годы в городе. За качеством реализуемых проектов следит столичный комитет по архитектуре и градостроительству, который обычно называют просто Москомархитектурой.Ранее о том, что улицы возле станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) станут удобнее для пешеходов.