А уже завтра откроется движение по первому пусковому комплексу 2 этапа трассы М-12Москва – Нижний...

А уже завтра откроется движение по первому пусковому комплексу 2 этапа трассы М-12Москва – Нижний Новгород – Казань протяжённостью 26,1 км, который станет частью платного дублёра Южного обхода города Владимира."Вести" уже сообщали, что этот отрезок магистрали Москва-Казань соединяет трассу М7 в районе станции Колокша с развязкой на повороте в Гусь-Хрустальный. Он частично дублирует южный объезд Владимира, но двигаться здесь можно будет со скоростью сто десять километров в час в зимнее время и сто тридцать - в летнее. Камер видеонаблюдения пока нет, система взимания платы будет безбарьерной. Плюс этой системы в том, что не нужно будет останавливаться у шлагбаумов, снижать скорость и ко всему прочему сокращается стоимость строительства. 26 километров будет стоить 104 рубля для легкового и 312 рублей для грузовиков.К торжественной церемонии по телемосту присоединятся Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, ГубернаторВладимирской области Александр Авдеев и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Напомним, старт движения по первому пусковому комплексу 0 этапа М-12 8 сентября дал Президент России Владимир Путин. Протяжённость этого участка – 22,5 км. Он проходит в Московской области – от Центральной кольцевой автомобильной дороги до А-108 «Большое Московское кольцо».Автодорога М-12 сократит путь из Москвы до Казани с нынешних 12 до 6,5 часов. Трасса пройдёт по пяти регионам – Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Общая протяжённость дороги составляет более 800 км, из которых 219,4 км – по нашему региону.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.