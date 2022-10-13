В столице уровень безработицы на начало октября составил 0,45%. Ситуация на рынке занятости Москвы остается стабильной, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице уровень безработицы на начало октября составил 0,45%. Ситуация на рынке занятости Москвы остается стабильной, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В столичной службе занятости на 1 октября было зарегистрировано 32,4 тысячи человек. Число безработных с начала года снизилось на 11,2%, уточнил заммэра.Больше всего нанимали персонал в образовательной сфере. Количество принятых на работу на 14 тысяч человек больше, чем уволенных.Положительная тенденция наблюдается и в сфере разработки программного обеспечения. Число трудоустроенных на 2,4 тысячи превысило число уволенных. Также хорошие показатели занятости демонстрируют отрасли здравоохранения, научных исследований и развлечений, сообщается на портале mos.ru.На площадках московского центра занятости "Моя работа" работают 11 рекрутинговых центров крупных компаний. Они предлагают более 28 тысяч вакансий.Кандидаты могут получить карьерную консультацию и пройти собеседование сразу у нескольких работодателей, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.Количество вакансий в столице . Летом 2022 года число открытых позиций превысило восемь миллионов. Наибольший рост пришелся на сферы разработки программного обеспечения, строительства, торговли, науки, а также финансовый сектор.Помимо этого, в Москве действует программа стимулирования создания мест приложения труда. Город одобрил проекты с инвестициями более 92 миллиардов рублей, будет создано 33 тысячи рабочих мест.