13 октября 2022 года православные отмечают особенный праздник – день святителя Михаила. В народном календаре этот день называют Михаилом Соломенным.

13 октября 2022 года православные отмечают особенный праздник – день святителя Михаила. В народном календаре этот день называют Михаилом Соломенным.Вспоминая о таком празднике, как День святителя Михаила, нужно хоть немного знать историю. Как известно, Михаил отправился в Корсунь (нынеХерсонес Таврический) по поручению патриарха Николая II ради крещения князя Владимира, после чего отправился в Киев, где также занимался крещением. В дальнейшем он управлял русской церковью.ТрадицииПочему в народном календаре этот день называют Михаилом Соломенным? Дело в том, что предки в это время занимались обновлением соломенных постелей. Они вынимали солому и жгли ее, набирали новую и набивали ею подушки и матрасы. Поджигая солому, люди верили, что таким образом можно защититься от болезней и порчи.Что нельзя делать 13 октябряНедуги могут появиться, если в день Михаила Соломенного надеть грязную одежду. Предки были в этом убеждены. Также они полагали, что, впустив в дом человека с негативной энергетикой, разрушится царящая гармония, пишет . А еще в этот праздник не принимали подарки, чтобы не получить болезни от дарящего.ПриметыВ день святителя Михаила люди обращают особое внимание на погоду. Если в этот праздник выпал снег, значит, зима не торопится. Также на Михаила Соломенного смотрели на Луну. Если ее не видно из-за тумана, значит, стоит ожидать ненастную погоду.