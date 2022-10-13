Фельдшерско-акушерские пункты откроют в деревнях Адино и Кулаки. Строительные работы уже начались,...

Фельдшерско-акушерские пункты откроют в деревнях Адино и Кулаки. Строительные работы уже начались, стоимость объектов - около 26 миллионов рублей.Правда, полноценную работу новые ФАПы начнут только летом 23-го года, поскольку после завершения строительства, они должны будут пройти лицензирование. Современные фельдшерско-акушерские пункты оснастят всем необходимым оборудованием для оказания первичной медицинской помощи. Напомним, программа модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" реализуется с прошлого года и направлена на создание доступной медпомощи жителям сельских территорий.