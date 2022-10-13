В городе Печоры завершился историко-культурный форум Истоки. Его участниками стали и...

В городе Печоры завершился историко-культурный форум "Истоки". Его участниками стали и представители нашего региона. Так, в качестве спикера на сессии "Сохранение культурного наследия народов России: лучшие практики" выступила Таис Карелина, преподаватель театральных дисциплин Владимирского областного колледжа культуры и искусств. Этно-режиссер стала гостем нашей студии и поделилась своими впечатлениями о поездке.