Об этом стало известно сегодня - 13 октября. Временно исполняющий обязанности главы города...

Об этом стало известно сегодня - 13 октября.Временно исполняющий обязанности главы города Владимира Александр Максимов подписал документ о назначении своим заместителем Евгения Михайлова.Он будет курировать три сферы деятельности мэрии: ЖКХ, транспорт и связь, а также охрану окружающей среды.Евгений Михайлов родился в 1961 году в селе Неклюдово Гусь-Хрустального района. Закончил Владимирский заочный финансово-экономический институт.С 1981 по 1996 годы работал на заводе «Электроприбор», прошел путь от сварщика до начальника жилищно-коммунального отдела предприятия.В 1996 году работал главным инженером МУП «Жилищник». С 1997 по 2009 гг. - директором МУП «ЖРЭП-4», а с 2009 по 2011 г.г. - коммерческим директором ООО «ЖРЭП-4».В октябре 2011 г. Евгений Михайлов был назначен заместителем начальника управления ЖКХ администрации города.С января 2012 г. по март 2014 г. работал начальником управления. С 2019 года - руководитель МКУ «Благоустройство» г. Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/