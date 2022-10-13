Двухэтажному деревянному флигелю вернут исторический облик. Специалисты изучат архивные документы и разработают проект реставрации.

Двухэтажному деревянному флигелю вернут исторический облик. Специалисты изучат архивные документы и разработают проект реставрации.Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин решил передать его в пользование Пушкинскому музею, были выделены средства на восстановление памятника.Для возвращения зданию исторического облика эксперты тщательно изучат архивные документы и чертежи. Работы по сохранению памятника будут вестись под тщательным контролем столичного Департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).Сейчас идет подготовка к реставрации флигеля. На первом этапе специалисты проведут научно-исследовательские работы и выявят все особенности здания, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.Флигель построен в 1834 году. Это одно из старейших зданий района. На северо-западном и северо-восточном фасадах можно увидеть оригинальный декор XIX века. На первом этаже сохранился сводчатый кирпичный потолок.Московская программа реставрации культурного наследия – одна из крупнейших в мире. За 11 лет в городе привели в порядок свыше 1,7 тысячи исторических объектов, около 500 поставили на охрану.В прошлом году специалисты восстановили 170 памятников культуры. Одним из основных событий стала реставрация здания бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – теперь это дом культуры "ГЭС-2".Ежегодно столица . В этом году специалисты подали 82 заявки. За 12 лет проведения конкурса отмечено более 400 лауреатов.