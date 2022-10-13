Администрация Владимира подала в Арбитражный суд иск к строительной компании «СтройКом». Цена...

Администрация Владимира подала в Арбитражный суд иск к строительной компании «СтройКом». Цена вопроса - миллион рублей.Это следует из информации ресурса "Электронное правосудие".Дело в том, что в районе улиц Северная и 1‑я Пионерская застройщик должен был расселить жителей 16 ветхих домов и застроить эту территорию новым высотным жильем.Однако снесена только часть старых домов, а их жителям выделено всего несколько квартир. Новый дом построен только один. Вторая многоэтажка уже внесена Минстроем в реестр проблемных объектов. С формулировкой "Нарушены сроки завершения строительства более чем на 6 месяцев (ч.1.1 ст. 23.1 214-ФЗ)"Первое судебное заседание состоится 2 ноября.Напомним, что в июле по результатам проверки владимирской прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика ООО СЗ «СтройКом».Установлено, что ООО СЗ «СтройКом» в рамках возведения 17 этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 82, дома привлечены денежные средства граждан. По условиям заключенных договоров долевого участия квартиры подлежали передаче участникам долевого строительства в августе 2020 года, сообщила тогда пресс-служба облпрокуратуры.При этом, бывший руководитель ООО СЗ «СтройКом», злоупотребляя своими полномочиями, в целях извлечения выгоды для третьих лиц, достоверно зная об обязательствах застройщика перед участниками долевого строительства, передал одному из собственников земельного участка под застроенной территорией право требования недвижимого имущества с ООО СЗ «СтройКом» в многоквартирном доме в размере более 50 млн. руб. без фактической оплаты.Фото Наш дом.рф