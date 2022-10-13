Агата Муцениеце хранит молчание, пока ее бойфренд делится с журналистами подробностями совместного отдыха.

Агата Муцениеце хранит молчание, пока ее бойфренд делится с журналистами подробностями совместного отдыха.Известная российская актриса, модель и телеведущая латвийского происхождения Агата Муцениеце после болезненного расставания с коллегой по цеху Павлом Прилучным начала выстраивать личную жизнь заново. Однако артистка театра и кино, несмотря на открытость в социальных сетях, не стала делиться новостями с поклонниками, они сами докопались до истины.Пользователи Сети обнаружили в аккаунтах актрисы и певца Владимира Селиванова, известного под творческим псевдонимом VAVAN и сыгравшего в сериале "Реальные пацаны", фотографии, сделанные в одной и той же местности. А позже неизвестные слили Интернет и совместные снимки артистов.Фото носили довольно-таки интимный характер. На снимках Агата Муцениеце и Владимир Селиванов выглядели как влюбленная парочка: обнимались и целовались. Выяснилось, что актриса и певец, действительно, вместе провели отпуск Они отдыхали в Нальчике.И пока Агата Муцениеце хранила молчание, не рассказывая публике о новым мужике, VAVAN успел поделиться с журналистами подробностями совместного отдыха. В интервью газете "Комсомольская правда" он отметил, что публике стоит ждать нового заявления. "Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%", – подчеркнул Владимир Селиванов.