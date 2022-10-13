На Южной объездной дороге Владимира в Судогодском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Автоавария произошла примерно в 9 утра на 189 километре трассы М-7. Судя по фотографиям,

На Южной объездной дороге Владимира в Судогодском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Автоавария произошла примерно в 9 утра на 189 километре трассы М-7. Судя по фотографиям, опубликованных региональным МЧС, спасатели вынуждены были с помощью специальных инструментов доставать водителя Камаза из вмятой кабины. По предварительной информации сотрудников ГИБДД, водитель этого транспортного средства 1969 года рождения и