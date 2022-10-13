Утром 13 октября на Южной объездной города Владимира в Судогодском районе столкнулись два большегруза. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего. На кадрах, опубликованных МЧС России по

Утром 13 октября на Южной объездной города Владимира в Судогодском районе столкнулись два большегруза. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего. На кадрах, опубликованных МЧС России по Владимирской области, спасатели с помощью специальных устройств пытаются достать водителя из салона фуры, у которой сильно помята лобовая часть. Редакция «Шестого канала» выясняет обстоятельства ДТП. Прокомментируйте новость у нас в Telegram,