14 октября 2022 года православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник...

14 октября 2022 года православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с одной из самых известных «погодных» примет. Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег – «покрывает землю снегом».Приметы на ПокровПокров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы. «Покров кроет землю то листом, то снегом», — говорили на Руси. На Покров предсказывали, как пройдет наступающий сезон холодов. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.— Какая погода на Покров — такая и зимой будет. — Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную.— Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой, снежной. Если останутся — придут сильные морозы.— Журавли улетели до наступления праздника — зимой будет холодно, после него — тепло.— Снег выпал на Покров — Дмитриев день (8 ноября) тоже снежный будет.— Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет. На Руси в это время начинался период свадеб, поэтому множество примет связано с будущей семейной жизнью.— Какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородице поставит, та быстрее всех замуж выйдет.— Незамужним девушкам в этот день было принято ходить с платком на голове — покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках суженого.— За кем юноша на Покров ухаживает, к той скоро свататься придет.На Руси традиционно пекли пирожки или булочки и угощали ими гостей и соседей — верили, что искренняя щедрость в этот день приводила к достатку в будущем. Накрывая праздничный стол, всегда думали о домовом — миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и заручиться его поддержкой перед холодной зимой.Можно ли играть свадьбу на Покров? Можно и, согласно народным приметам, нужно. Само слово «покров» у наших предков ассоциировалось с фатой или платком, который обычно носили замужние женщины. С праздника Покрова Пресвятой Богородицы начинался зимний свадебный сезон, поэтому в народе считали, что пары, решившие сочетаться браком в этот день, ждет долгое и счастливое совместное будущее.Чего нельзя делать:Если откажете человеку в свидании, то привлечете к себе одиночество.Конфликтов и ссор лучше избежать, особенно влюбленным парам, иначе придут жизненные напасти.Не разрешается разносить слухи, ругаться, употреблять алкоголь и переедать – лишитесь покровительства Богородицы.Также не рекомендуется отказывать сватьям, в противном случае вы проведете три года в одиночестве.Нельзя стирать, убирать и заниматься другими работами по дому. Но можно приготовить праздничный обед.Не пустите к себе гостей – потеряете в достатке.В этот день не советуют гадать и проводить другие магические ритуалы – накличете беды и неприятности.Не рекомендуется отдых на природе и поход в лес – злые силы могут навредить человеку.Нельзя надевать грязную одежду – притянете неудачи.Не пускайте в дом незнакомцев, иначе от вас уйдет благополучие.Если вам что-то хотят подарить, лучше откажитесь от презента, не то заберете с ним чужие проблемы.Фото: pxfuel.com/