Дом №1 по улице 40 лет Октября в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района был признан непригодным для жилья в 2015 году. Местные чиновники только спустя шесть лет и после вмешательства прокуратуры включили здание в число аварийных домов.

Дом №1 по улице 40 лет Октября в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района был признан непригодным для жилья в 2015 году, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Местные чиновники только спустя шесть лет и после вмешательства прокуратуры включили здание в число аварийных домов, подлежащих сносу.Из-за бюрократической волокиты строение не попало в программу сокращения непригодного жилья. Люди лишились возможности переехать в новые дома.В ходе судебных разбирательств виновным в бездействии признан заведующий отделом по земельным вопросам, благоустройству, делам ГОЧС и ПБ администрации поселка Золотково. Подсудимый признал вину. Суд назначил ему штраф в сорок тысяч рублей.