В январе этого года житель Киржача заказал у предпринимателя хлебопекарную печь, парогенератор и...

В январе этого года житель Киржача заказал у предпринимателя хлебопекарную печь, парогенератор и несколько других предметов, - сообщает пресс-служба Киржачского районного суда.Общая стоимость покупки составила около 350 тысяч рублей.В обозначенные сроки товар не пришел и покупатель потребовал вернуть свои деньги. Правда, ничего не добился.Тогда житель Киржача отправился в суд. Он потребовал вернуть стоимость оплаченного товара, 0,5% от суммы за каждый день просрочки, штраф в 50% «от суммы, присужденной судом в его пользу», оплату морального ущерба (10 тысяч рублей) и судебные затраты.Теперь продавец обязан выплатить пострадавшему покупателю 1 миллион 64 тысячи 655 рублей. В данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Фото: Pxfuel.com