Напомним, что всем отправленным в войска запасникам выплатят по 100 тысяч рублей. Средства должны поступить до 18 октября.

Александр Авдеев отреагировал на жалобы мобилизованных владимирцев, которые опубликовали в соцсетях видео с обзором условий содержания солдат в одной из учебок на территории соседнего региона.«Получил сигналы от наших земляков о том, что их не устраивают условия. О том же мне рассказали родители одного из призванных резервистов во вторник в центре помощи семьям мобилизованных», - написал губернатор в своём telegram-канале.Глава региона договорился с окружным учебным центром о переводе всех владимирцев на подготовку в родную область. Он уже состоялся.«Сегодня встретился с переведёнными земляками. Вопросов намного меньше, чем в первые дни», - добавил руководитель.Напомним, что всем отправленным в войска запасникам выплатят по 100 тысяч рублей. Средства должны поступить до 18 октября.«Есть случаи, когда бойцам ещё не поступило денежное довольствие за сентябрь. Если средства за сентябрь кому-то не поступят до 20 октября, пишите в личку – подключусь, индивидуально решим вопрос», - заверил Александр Александрович.