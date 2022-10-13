Сегодня, 13 октября, Савелию Крамарову могло бы исполниться 88 лет.

Сегодня, 13 октября, Савелию Крамарову могло бы исполниться 88 лет.В свое время Савелий Крамаров был настоящей звездой экранов. Он стал одним из самых популярных артистов в Советском Союзе и смог пробиться кино в Штатах, но, к сожалению, заплатил за свой успех непростой судьбой. Жизнь актера была наполнена трагическими событиями, к тому же, слишком рано оборвалась.Детство Савелия Викторовича нельзя назвать счастливым. Его отца, известного в столице адвоката, репрессировали в 1938 году. В тот момент будущему артисту было всего четыре года. Матери Крамарова приходилось трудиться на нескольких работах, чтобы обеспечить себя и сына. А к 16 годам он стал сиротой и оказался на попечении дяди.Несмотря на все препятствия, юноша не оставил свою детскую мечту стать актером. Хотя в театральный институт после окончания школы Крамарова не взяли, он не опустил руки. В 1959 году актер дебютировал в короткометражке "Ребята с нашего двора", а уже в 70-е покорил всю страну, снявшись в фильмах "Джентльмены удачи", "Иван Васильевич меняет профессию" и других популярных картинах.Савелий Викторович был любимчиком публики и буквально купался во внимании поклонников. Тем не менее в личной жизни ему не везло. В первый раз артист женился на однокурснице, но брак оказался неудачным. Затем актер 13 лет жил с архитектором Марией Шатинской. В какой-то момент влюбленные стали родителями, но, к сожалению, потеряли малыша. Эта трагедия разрушила отношения.Карьера Крамарова тоже в какой-то момент сошла на нет. Он перестал получать новые приглашения, хотя по-прежнему был любим зрителями. Савелию Викторовичу ничего не оставалось, кроме как со скандалом эмигрировать, написав перед этим письмо президенту Штатов Рональду Рейгану с просьбой принять его в стране.Начинать все с нуля на чужбине было нелегко, но актеру удалось пробиться на экраны и преуспеть в карьере. Личная жизнь звезды тоже не стояла на месте. В 1986 году артист женился, а через пару лет супруга Марина Зборовская подарила ему дочку Батию. Увы, вскоре семья распалась, и женщина перевезла наследницу в другой город.Третьей супругой и главной любовь Савелия Крамарова стала Наталья Сирадзе. К сожалению, влюбленным было отведено мало времени вместе. Они поженились в октябре 1994-м, а спустя полгода, в июне 1995-го, актера не стало. За несколько месяцев до смерти у 60-летнего Крамарова обнаружили рак, которого он так боялся. От этой же болезни в свое время скончалась мать артиста.