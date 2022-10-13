Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что на реке Побойка в районе поселка Красное...

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что на реке Побойка в районе поселка Красное Эхо находится ГТС, которое в настоящий момент не имеет собственника или организации эксплуатирующей его.Отсутствует лицо, ответственное за техническое состояние названного сооружения, безопасность его функционирования, вследствие чего становится возможным возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом администрацией Гусь-Хрустального района мер, направленных на постановку данного сооружения на учет как бесхозяйного не принималось, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки прокурором главе администрации Гусь-Хрустального района внесено соответствующее представление. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com