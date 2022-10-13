Прокуратурой Собинского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности...

Прокуратурой Собинского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.Собинской прокуратурой совместно с ОГИБДД по Собинскому району установлено, что дорога вдоль дома № 2 по ул. 10 Октября г. Лакинска находится в неудовлетворительном состоянии: дорожное покрытие приведено в полную негодность, имеются неровности, просадка грунта. В некоторых местах размеры выбоин превышают 3 м при глубине 15 см.Ненадлежащее состояние дорожного полотна создаёт условия, способствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий, причинению вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, повреждения автомобилей.По результатам проверки межрайонным прокурором в Собинский городской суд направлено административный иск, по которому от администрации г. Лакинска требуется отремонтировать дорогу.Исковое заявление находится на рассмотрении, рассказали в областной прокуратуре.Фото: телеграм-канал ГБУ «Владупрадор»