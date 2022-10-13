Брат Бориса Моисеева рассказал о новом несчастье в семье.

Брат Бориса Моисеева рассказал о новом несчастье в семье.Заслуженный артист России Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года. По официальной версии, 68-летний певец и танцор не справился с последствиями очередного инсульта. Однако его брат уверен, что в смерти музыканта есть криминальный умысел.Маркс Толкач – последний живой родственник Бориса Моисеева. Он проживает в Канаде. Долгое время артист не поддерживал контакты со старшим братом. Более того, о смерти певца последний узнал только от журналистов... И решил не упускать момент.Старший брат устроил настоящий пиар на семейной трагедии. Он уже успел найти виновных в смерти Бориса Моисеева. Маркс Толкач, что певца мог довести до ручки его друг и директор Сергей Горох. Последнему, по мнению, родственника, сильно понадобилась московская квартира артиста.Сам мужчина отказался приезжать на похороны к младшему брату, сославшись на проблемы со здоровьем. Кроме того, он выразил опасение за свою жизнь, якобы в России его тоже могут убить ради недвижимости. Меж тем, от борьбы за столичное жилье Маркс Толкач не отказался, назвав себя единственным достойным наследником.Однако сейчас мужчине до квартиры брата. Как говорится в русской народной поговорке, беда не приходит одна. Семью Бориса Моисеева настигло новое горе: его невестка – супруга старшего брата – попала в больницу. Маркс Толкач признался журналистам, что уход родственника стал для "самой большой трагедией", но сейчас он вынужден заботиться о здоровье жены.