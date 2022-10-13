Сотрудники регионального управления МЧС сегодня отправятся в рейд по жилому сектору города...

Сотрудники регионального управления МЧС сегодня отправятся в рейд по жилому сектору города Владимира и садовым товариществам.Они проверят отопительные приборы и напомнят людям об основных правилах эксплуатации обогревателей. Особое внимание будет уделено многодетным семьям. Согласно сводкам спасателей, с первого сентября этого года в регионе, из-за неисправности печного оборудования и неосторожного с ним обращения, произошло 33 пожара, один человек погиб. Причиной еще семьдесяти семи возгораний стали электрообогреватели, погибли три человека.