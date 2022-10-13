Следственный комитет запустил горячую линии для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома. Как сообщает ведомство,

Следственный комитет запустил горячую линии для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома. Как сообщает ведомство, телефон горячей линии создан по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Позвонить можно по номеру 8-800-100-12-60, после чего следует нажать цифру 5 в голосовом меню. Звонки принимаются круглосуточно и абсолютно бесплатно.