Год культурного наследия музей-заповедник «Александровская слобода» отмечает ориентируясь, как всегда, на исторический бренд и признанный имидж. Третье десятилетие коллектив активно в ..

Год культурного наследия музей-заповедник «Александровская слобода» отмечает ориентируясь, как всегда, на исторический бренд и признанный имидж. Третье десятилетие коллектив активно в «неформальном формате» знакомит с эпохой Ивана Грозного с помощью высокого, но доступного искусства. Таковым стал прошедший музыкальный моноспектакль знаменитой лермонтовской «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», разыгранной в аутентичных интерьерах Государева двора. Музыкально-литературную композицию гости музея услышали в блестящем исполнении народного артиста России Валерия Баринова и не менее мастерском сопровождении Ансамбля «Рапсодия Оркестра имени Осипова» (худ. руководитель Евгений Волчков). Усилили впечатление меняющиеся сюжеты и образы-новеллы, которые в течение программы создавала Лилия Равилова, владеющая тонкостями искусства песочной анимации.Действо произведения классика XIX века, которое легло в основу музыкально-литературной композиции, разворачивается во времена русского средневековья, а точнее - эпоху Ивана Грозного. В основу поэмы положен фольклорный сюжет, восходящий к народным песням о царе, многие из которых к XIX веку сохранились и были записаны. Сама же «Песня про купца Калашникова... » в контексте всего творчества Лермонтова воспринимается как своеобразный итог его работы с русским фольклором. А интерес музея к теме вполне понятен.В «Слободе... » вообще любят дарить подобные встречи зрителю, поскольку есть уже большой опыт таких программ. Симбиоз разных видов искусства – театрального, музыкального, дополненный художественными новациями и совмещенный с высочайшим мастерством исполнителей, дает непременно потрясающий результат. Таким же стал и состоявшийся моно-спектакль, который зрители уже назвали «гармонией дарований», посколькудейство держало самую высокую ноту в течение всего вечера. А в конце – номер «на бис» и несколько минут общения с Артистом без «звездного флера»...Валерий Баринов об искусстве и Александровской слободе:- На меня «Александровская слобода» всегда производит благоприятное влияние, бываю здесь часто и привожу друзей. О ней нужно знать, ведь Слобода 17 лет держала Трон, столица России, ведь все это было... С личностью Грозного я очень много работал в театре, много о нем читал изучал, смотрел. Весьма неоднозначная личность, весьма...Здесь у вас запах истории, а музей просто замечательный. Здорово, ведь искусство формирует мировоззрение, а музеи – это как памятник искусству...