Декабрь в шоу-бизнесе всегда был самым хлебным месяцем. Артисты шутили, что он мог весь год кормить – столько было работы. Звезды в разы поднимали гонорары, но все равно были на разрыв – в новогоднюю ночь могли выйти на сцену до пяти раз. В этом году, кажется, они с простым народом будут сидеть дома у телевизора и есть салат.

Декабрь в шоу-бизнесе всегда был самым хлебным месяцем. Артисты шутили, что он мог весь год кормить – столько было работы. Звезды в разы поднимали гонорары, но все равно были на разрыв – в новогоднюю ночь могли выйти на сцену до пяти раз. В этом году, кажется, они с простым народом будут сидеть дома у телевизора и есть салат.Катя Гусева – официальный диджей короля российской эстрады Филиппа Киркорова – обычно уже в сентябре была "забукирована" на декабрь, получала предоплату за новогодние выступления. Сейчас на календаре середина октября. И никаких предложений нет. Причем такая ситуация – повсеместно."В этом году у меня были предоплачены три новогодние мероприятия, которые после недавних событий в стране оказались заморожены, – переживает Гусева. – Клиент сейчас даже не готов сказать, состоится ли в итоге выступление, а я готова вернуть предоплату в случае отмены. Звонков с предложениями на декабрь сейчас нет вообще. И не только у меня, а и у большинства артистов".Для звезд это, конечно, катастрофа. Они не могут спланировать график выступлений, потому что приглашения приходят в последний момент – буквально накануне. "Люди сейчас живут в такой ситуации, что никто ничего не может заранее планировать", – пояснила Гусева."В сентября я знала как минимум о десяти датах выступлений в декабре, – рассказала Катя. – Сейчас – полный ноль. Я понимаю, что пока у меня нет даже одного гарантированного корпоратива".По словам Гусевой, сейчас все артисты очень боятся, что в стране будут отменяться новогодние мероприятия и выступления. Боятся, что текст песни Филиппа Киркорова 1994 года окажется пророческим:Страна моя, тебе не до концертов,Сегодня словно в огненном кольце ты.Душа твоя полна тоской и больюИ в небе ни просвета над тобою.Какой-то сон кошмарный и нелепый..."Люди не должны лишаться того, где они могут отдохнуть и расслабиться. Концерты не могут отменяться, потому что дарят людям надежду", – считает Гусева.