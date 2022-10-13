Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу со страшным заболеванием.

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу со страшным заболеванием.Россияне который год молятся за здоровье "прекрасной няни", у которой после рождения на свет дочери Милы диагностировали онкологию. Вокруг любимицы миллионов ходит немало слухов. Звездный сплетник Антон Суворкин, например, говорил, что актриса постепенно . "Недолго осталось", – отмечал журналист, говоря о состоянии Анастасии Заворотнюк.В то же время из поля зрения народа пропал муж артистки: внезапно Петр Чернышев перестал выступать в шоу Татьяны Навки, что для многих стало сюрпризом. Собственно, на этом фоне и поползли слухи, якобы, фигурист посвятил себя заботе о больной жене, состояние которой оставляет желать лучшего.Но сегодня поклонников спортсмена наверняка порадовала новость: он вновь выйдет на лед и появится в спектакле чемпионки – правда, уже в новом, который получил название "Тысяча и одна ночь". Понятно, что Петру Чернышеву на какое-то время придется бросить страдающую от онкологии Анастасию Заворотнюк: он уйдет на репетиции к пышущей здоровьем Татьяне Навки, а также посвятит время выступлениям перед публикой.Впрочем, это отличная возможность заработать деньги, которые необходимы не только на лечение звезды "Моей прекрасной няни", но и заботе о маленькой дочери. Также стоит отметить, что новость о возвращении Петра Чернышева на лед дает надежду поклонникам Анастасии Заворотнюк на то, что ее состояние улучшилось.