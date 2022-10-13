Следователем ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следователем ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя.Потерпевший рассказал в полиции, что двигался на своем автомобиле «Фиат Дукато» и решид подвезти голосовавшего на дороге мужчину. Незнакомец сел в салон и в грубой форме попросил довезти его до магазина. И даже ударил потерпевшего. Когда владелец авто выскочил из машины, злоумышленник сам сел за руль и уехал. Впоследствии транспортное средство было обнаружено на одной из городских улиц.Сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника. Свои действия он объяснил состоянием опьянения, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Фото https://www.pxfuel.com