Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры. Установлено, что обвиняемый в...

Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.Установлено, что обвиняемый в период с сентября по ноябрь 2021 года незаконно приобрел несколько десятков тысяч упаковок немаркированных сигарет на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.Мужчина планировал их продать, а до сделок хранил в своём доме и в гараже.Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками областного управления ФСБ.Контрафактная табачная продукция изъята.Дело направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com/