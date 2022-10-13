Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
Установлено, что обвиняемый в...
Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
Установлено, что обвиняемый в период с сентября по ноябрь 2021 года незаконно приобрел несколько десятков тысяч упаковок немаркированных сигарет на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.
Мужчина планировал их продать, а до сделок хранил в своём доме и в гараже.
Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками областного управления ФСБ.
Контрафактная табачная продукция изъята.
Дело направлено в суд.
Фото: https://www.pxfuel.com/