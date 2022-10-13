На границе районов Москвы Царицыно и Орехово-Борисово Северное появится новый пешеходный переход.

На границе районов Москвы Царицыно и Орехово-Борисово Северное появится новый пешеходный переход.В Москве заботятся о безопасности пешеходов. В городе появляются новые переходы (наземные, надземные и подземные) через небольшие дороги, магистрали и железнодорожные пути. Благодаря надземные и подземным пешеходным переходам не только повышается безопасность, но и ускоряется движения транспорта. Автомобили лишний раз не замедляют движение и не останавливаются ради того, чтобы пропустить пешехода на другую сторону улицы.Так, возле музея-заповедника "Царицыно" и Ереванской улицы (на границе районов Царицыно и Орехово-Борисово Северное) появится подземный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления, по которым курсируют поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Для маломобильных граждан сделают пандус, установят лифты и уложат специальное тактильное покрытие.Помимо этого, специалисты займутся проведением инженерных коммуникаций (системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, наружное освещение и т. д.). Также они оштукатурят тамбуры, окрасят стены и потолки помещений акриловой краской, уложат на пол керамогранитную плитку. В переходе будет техническое помещение ГБУ "Гормост".Перед выходом из подземного перехода со стороны "Борисовских прудов" появится пешеходное пространство. Не забудут и про благоустройство и озеленение прилегающей территории. Проектная документация уже согласована комитетом по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизой)."Для обеспечения безопасного движения на время строительных работ построят временные дороги и установят специальные дорожные знаки и разметки", – председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.Ранеев пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили о создании пешеходных маршрутов и мест отдыха в Конькове. Они появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево". Там же преобразились 24 двора, обновилось 11 детских площадок, установили свыше 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, высадили почти 44 тысячи кустарников. Подробнее об этом "Дни.ру".