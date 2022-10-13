Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении...

Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора одного из предприятий, занимающихся строительными и ремонтными работами.Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации. Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по городу Мурому СУ СК РФ по Владимирской области по результатам проверки проведенной Муромской городской прокуратурой, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что генеральным директором и единственным учредителем организации свыше двух месяцев не выплачена заработная плата, а также компенсация за неиспользованный отпуск работнице в общей сумме более 160 тыс. рублей. При этом на расчетный счет предприятия поступали денежные средства в размере достаточном для её погашения, но направлялись на иные цели.Уголовное дело будет рассмотрено по существу мировым судом.Кроме того, ранее руководителю юридического лица прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого причитающиеся денежные средства работнице выплачены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото https://www.pxfuel.com