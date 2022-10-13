Во Владимире завершился десятый Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Прослушивание участников длилось с седьмого по двенадцатое октября. В этом году заявки на участие

Во Владимире завершился десятый Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Прослушивание участников длилось с седьмого по двенадцатое октября. В этом году заявки на участие прислали 228 исполнителей. Конкурс открытый, так что заявлялись вокалисты не только из России, но даже Китая, Латвии, Германии, Израиля, Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. К финальному туру, который прошел во Владимире, были допущены