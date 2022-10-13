Октябрьским районным судом города Владимира рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по...
Октябрьским районным судом города Владимира рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей Александру Безлепкину.
Он который обвиняется в том, что являясь должностным лицом – заместителем главы администрации Петушинского района Владимирской области, лично получил от предпринимателя взятку в крупном размере.
Срок содержания под стражей обвиняемого Безлепкина продлен на 30 суток, то есть по 12 ноября 2022 года включительно.
Напомним, что это уже не первое продление.
8 сентября 2022 года Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей Безлепкину А.А., которому инкриминируется получение взятки в крупном размере.
Безлепкин А.А. обвиняется в том, что, являясь должностным лицом – заместителем главы администрации Петушинского района Владимирской области, лично получил от предпринимателя взятку в крупном размере. Напомним, что в октябре 2018 года обвиняемый получил от предпринимателя и депутата Петушинского райсовета Соколова 200 тысяч рублей. Деньги были переданы за помощь в заключении контрактов на поставку питания в школы и детские сады. С помощью Безлепкина Соколов заключил более 10 договоров на сумму свыше 9 миллионов рублей.