Накануне поступило сообщение о возгорании пожаре легкового автомобиля в гаражах у дома №5 в Полевой...

Накануне поступило сообщение о возгорании пожаре легкового автомобиля в гаражах у дома №5 в Полевой проезде.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение автомобиля по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.