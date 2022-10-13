В мебельного цеху в подмосковной деревне Масново-Жуково произошло возгорание. К счастью, оно случилось в неэксплуатируемой части. Об этом пишет . По данным телеканала , ранее в цеху ..

В мебельного цеху в подмосковной деревне Масново-Жуково произошло возгорание. К счастью, оно случилось в неэксплуатируемой части. Об этом пишет . По данным телеканала , ранее в цеху располагался коровник.На момент прибытия МЧС огонь охватил порядка 1000 квадратных метров. Как сообщает , пожарным удалось быстро локализовать возгорание.