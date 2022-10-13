«Университет нормотворчества». Законодательное собрание запустило второй сезон образовательного проекта, который ориентирован на работу с молодежью. Как поясняют парламентарии,

«Университет нормотворчества». Законодательное собрание запустило второй сезон образовательного проекта, который ориентирован на работу с молодежью. Как поясняют парламентарии, «Университет нормотворчества» служит промежуточным звеном между Школой юного законотворца и Молодежной думой. Не исключено, что многие участники проекта позже войдут в большую политику. Роман Кавинов, зам. председателя Заксобрания области Работа с будущими кадрами. Наш долг – действующих