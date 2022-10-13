Сегодня в 9 часов 21 минуту поступило сообщение о ДТП в Судогодском районе на 188 км трассы М-7...

Сегодня в 9 часов 21 минуту поступило сообщение о ДТП в Судогодском районе на 188 км трассы М-7 (Южный обход).В результате столкновение двух большегрузов серьезно пострадал один человек. Сотрудниками МЧС России и ПСО проводилось деблокирование пострадавшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 18 человек 5 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 2 единицы техники.Фото https://www.pxfuel.com