Настоящий семейный праздник с подвижными играми. В школе «МИР» Доброграда завершился фестиваль...

Настоящий семейный праздник с подвижными играми. В школе «МИР» Доброграда завершился фестиваль дворовых игр. В нем приняли участие семьи из Коврова, Владимира и Доброграда.Классики, лапта, резиночка. К этим знакомым каждому советскому школьнику играм возродили интерес в школе "МИР" Доброграда.Юлия Глушенок, г. Доброград:- Каждый раз на переменах играли в "резиночку". Но сейчас прошло лет 20, и я не могу ничего вспомнить, что нужно было делать. Но, конечно, интересно, когда возвращаешься в детство, и со своими детьми ты проживаешь свой опыт.Виктор Лебедев, руководитель департамента физической культуры в школе "МИР", .Доброград:- Очень здорово, когда родитель и ребенок вместе взаимодействуют, начинают во что-то играть. А потом еще рядом другие семьи, это все соединяется. И получаются такие семейные комьюнити.Для старшего поколения - момент особенно трогательный. Видеть, как в любимой дворовой игре – лапте - теперь участвуют ВНУКИ.Галина Грановская:- Я тоже убегала и так же била. Была когда-то меткой. Сейчас... Детство вспоминаю.А дети быстро схватывают правила новой игры, и даже могут объяснить правила любому взрослому.Арсений Грищук, г. Доброград:- Очки приносятся за то, что ловишь мяч до того, как он упадет на землю один раз. Или за то, что перебегаешь туда-обратно.Мне очень понравилось, очень хорошей получилась игра, даже несмотря на то, что мы проиграли.Для Павла Гончарова городки - игра детства. Но после стольких лет выбить фигуры из города удалось далеко не с первой попытки.- Ну, такой, средний результат. Три из пяти, нормально.А в конце октября команда школы «МИР» приглашает детей на осеннюю смену. Где каждый день будет посвящен своему направлению - наука, музыка, лидерство, фото- и даже видеоискусство.Игорь Фокин, заместитель директора школы "МИР" по дополнительному образованию:- 31 октября мы отправляемся на детскую смену. В этом году мы ее проводим совместно с активистами ДАНКО. Я думаю, это интересный опыт, который у нас обязательно получится.Это не просто смена. Школьники будут узнавать новое о МИРЕ каждый день. В кругу опытных наставников. И таких же любознательных ребят.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”