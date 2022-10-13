В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области в круглосуточном режиме...

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия».По номеру 8(4922)36-22-94 любой гражданин или представитель организации может сообщить о фактах противоправных действий или злоупотребления служебными полномочиями со стороны сотрудников Управления. Конфиденциальность полученных сведений гарантируется, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Все поступающие на «телефон доверия» сообщения в обязательном порядке регистрируются в журнале учета сообщений и проверяются сотрудниками отделения собственной безопасности на предмет выявления признаков преступлений коррупционной направленности.При этом «телефон доверия» не является справочным, по нему не предоставляется информация о наличии задолженности, о мерах принуждения, применяемых в отношении должников.Управление ФССП России по Владимирской области рекомендует обратить внимание на такие понятия, как:- злоупотребление служебным положением;- дача и получение взятки;- коммерческий подкуп и иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.Фото https://www.pxfuel.com