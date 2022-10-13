Владимирская транспортная прокуратура отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о загрязнении нефтепродуктами участка земли в Судогодском районе.

Владимирская транспортная прокуратура отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о загрязнении нефтепродуктами участка земли в Судогодском районе. Проверка подтвердила, что в районе 17-го километра железнодорожного перегона станций Волосатая-Нерудная находится сильное загрязнение. На протяжении 178 метров обнаружены нефтепродукты, - отметили в ведомстве.Взятые пробы почвы показали превышение допустимого уровня содержания нефтепродуктов в 19,3-159,2 раз. Установлено, что загрязнение случилось из-за нарушения правил обращения с опасными веществами.Начальнику Горьковской дирекции инфраструктуры внесено представление. Организация устраняет нарушения. Кроме того, по требованию Владимирской транспортной прокуратуры должностное лицо привлекли к административной ответственности. Руководителя оштрафовали на десять тысяч рублей.