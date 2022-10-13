Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Zанаших_ 33_ регион
Число неравнодушных растет...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Zанаших_ 33_ регион
Число неравнодушных растет ежеминутно. Как движение «Zaнаших_33_регион» объединило тысячи земляков для помощи нашим бойцам?
- Всесторонняя поддержка
От психологической до юридической поддержки. В регионе создана сеть Центров помощи семьям мобилизованным.
- Кто в лесу хозяин?
Браконьерство, бешенство и свалки. Госохотинспекция отчиталась о ситуации с дикими животными в регионе.