Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Zанаших_ 33_ регион Число неравнодушных растет...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Zанаших_ 33_ регионЧисло неравнодушных растет ежеминутно. Как движение «Zaнаших_33_регион» объединило тысячи земляков для помощи нашим бойцам?- Всесторонняя поддержкаОт психологической до юридической поддержки. В регионе создана сеть Центров помощи семьям мобилизованным.- Кто в лесу хозяин?Браконьерство, бешенство и свалки. Госохотинспекция отчиталась о ситуации с дикими животными в регионе.